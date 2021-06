Le degré de refus des crédits aux entreprises à son plus bas niveau historique pour un T1

Le degré de refus de crédits aux entreprises est tombé cette année à son niveau le plus bas jamais atteint, selon une comparaison de tous les premiers trimestres depuis la création de la mesure en 2009, signale lundi Febelfin, la fédération du secteur financier. Les banques continuent donc à prêter facilement, malgré la situation économique et sanitaire difficile et son probable impact négatif sur la qualité de nombreuses demandes de crédit.