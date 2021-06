Les investissements étrangers en Belgique ont baissé de 15% en 2020

Le Royaume-Uni est devenu le plus grand investisseur en Belgique

La Belgique a enregistré une baisse de 15% du nombre de projets d’investissement étrangers l’année dernière mais a maintenu sa position dans le top 5 des pays européens les plus attrayants, selon le «baromètre de l’attractivité» publié lundi par EY. Les technologies propres et la haute technologie industrielle sont considérées comme les moteurs de l’économie belge.

En 2020, la Belgique a enregistré 227 projets qui ont généré la création de 5.098 emplois. La Flandre reste la région la plus attractive avec plus de la moitié des projets, tandis que la Wallonie a reculé par rapport aux chiffres records de 2019. Le classement est dominé par la France, devant le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne.