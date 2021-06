Le président du PSG met les choses au clair sur l’avenir de Mbappé: «Il va rester à Paris, nous ne le vendrons jamais»

Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a assuré dans une interview au journal L’Equipe que Kylian Mbappé sera toujours au PSG la saison prochhaine. « Nous ne le vendrons jamais et il ne partira jamais gratuitement. Il a tout ce dont il a besoin à Paris », a-t-il déclaré.

Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022. Ces dernières semaines, des rumeurs faisaient état d’un départ de l’international français vers le Real Madrid.

« Où peut-il aller? Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent aujourd’hui rivaliser avec le PSG », s’interroge Al-Khelaifi. « C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, pas seulement d’être un joueur de foot mais promouvoir le championnat de France, son pays et sa capitale. C’est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d’or pendant des années, j’en suis sûr à 100%. »