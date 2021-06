Les cinémas rouvrent ce mercredi: «Drunk», «Adieu les cons»… le top des reprises

Drunk (Thomas Vinterberg) * * *

Dans un subtil équilibre entre drame et comédie, Thomas Vinterberg livre un film réaliste sur la vie, ses tracas, ses joies, ses peines et les ressources que nous pouvons tous trouver pour surmonter les choses qui se passent mal. Fin analyste de la société, il parle de grandes thématiques avec humanisme et réalisme sans jamais tomber dans la démonstration. Grâce à un casting hyper juste, on se prend complètement dans l’histoire de ces quatre profs en pleine crise. On croit au départ que cette expérience sera drôle, mais très vite on comprend les enjeux réels. Ce film parle de l’ivresse de vivre, et donne espoir.