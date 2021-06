Le moment est-il venu de remplacer votre chaudière ?

Changer votre chaudière avant qu’elle ne fonctionne plus du tout pourrait vous faire économiser pas mal d’euros. En combustible mais aussi en frais de réparations inutiles. Savez-vous, par exemple, qu’une nouvelle chaudière à condensation permet d’économiser jusqu’à 30% sur la facture d’énergie par rapport à une chaudière qui n’est pas à condensation ? Ou qu’une vieille chaudière de plus de 20 ans émet 1 tonne de CO 2 de plus par an qu’un modèle récent ?

Oui mais… comment savoir si le moment est réellement venu de remplacer votre appareil de chauffage ? Cocher ne serait-ce qu’un des items de la check-list ci-dessous le confirmera. Alors imaginez si vous en pointez plusieurs…