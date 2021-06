Et si le steak des restaurants provenait enfin de nos fermes?

La coopérative « En direct de mon élevage » veut sensibiliser l’horeca à la qualité de la viande bovine de proximité, et va travailler avec une société spécialisée dans ce secteur. 150 fermes des cinq provinces wallonnes vont relever ce nouveau défi.

C’est indéniable, la crise du covid a renforcé l’achat de produits locaux, tous azimuts. Née en 2018 suite à l’affaire Veviba, par la volonté d’éleveurs wallons qui voulaient prendre en mains leur destinée commerciale, revaloriser l’image de marque de l’élevage familial indépendant et obtenir un prix rémunérateur correct en évitant les intermédiaires, la coopérative « En direct de mon élevage », coopérative pour une agriculture familiale et écoresponsable, a eu le vent en poupe depuis sa naissance. En effet, les boucheries et la grande distribution qui forment la clientèle actuelle de la coopérative ont commandé en masse durant la crise covid. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.