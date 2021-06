Bruxelles: le masque va tomber dès le 9 juin

Programmé ce lundi en début d’après-midi, le Conseil régional de sécurité (Cores) qui réunit notamment le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et les bourgmestres des 19 communes devait se pencher sur le maintien ou non du port du masque généralisé sur la voie publique en Région bruxelloise. Si cette obligation est encore généralement plutôt bien suivie du côté de la population, une certaine lassitude s’est toutefois clairement installée au rythme de l’amélioration des chiffres de contamination et par-delà, de l’allégement progressif des mesures sanitaires et l’arrivée annoncée, dès mercredi, d’une nouvelle phase de déconfinement. La décision du Cores était donc attendue de pied ferme.