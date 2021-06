Un Repair Café mobile, pour être encore plus près des citoyens

On connaît les Repair Cafés fixes et le concept de Repair Café connect, né durant le covid. Voilà désormais le premier Repair Café mobile, créé par un étudiant en design industriel. Il sillonne la Wallonie durant cet été pour réparer, mais aussi sensibiliser.

Comme dans les Repair Cafés fixes, l’important est de partager ses connaissances et d’aider le «visiteur» à comprendre ce qui ne fonctionne plus. - J.-L. B.

Réduire au maximum la quantité de déchets en redonnant vie à des objets qui nécessitent une réparation, parfois mineure, tel est le leitmotiv de centaines de bénévoles qui œuvrent dans les 170 Repair Cafés de Wallonie et de Bruxelles, chapeautés par la structure Repair Together. Un concept économique et écologique né aux Pays-Bas et qui a essaimé chez nous avant d’atteindre d’autres pays.

Alors que l’association a lancé voici quelques mois un autre modus vivendi en période de covid, avec le Repair Café connect destiné à aider à distance, puisque les Repair Cafés de proximité sont fermés, voici un troisième concept qui s’ajoute à la liste : le Repair Café mobile (RCM). Durant ce printemps et cet été, il sillonnera 30 villes wallonnes pour sensibiliser encore plus à cette démarche citoyenne, sous la houlette des intercommunales wallonnes qui gèrent la gestion des déchets.