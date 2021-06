Euro de hockey: les Red Lions ne sont plus N.1 mondiaux, les Panthers gagnent une place

Petite défaite, grands effets pour les Red Lions, battus d’un but (1-2) dimanche par l’Angleterre dans le cadre de leur 2e journée de l’Euro d’Amsterdam. Les champions du monde et tenants du titre continental ne peuvent en effet plus être nommés N.1 mondiaux puisqu’ils ont été dépassés par l’Australie au nouveau classement mondial publié lundi par la FIH. Les Red Panthers gagnent quant à elles une place après leur partage 1-1 avec l’Allemagne et sont désormais 11e.

Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau système de classement mondial est d’application. Le « ranking » est depuis lors déterminé après chacun des matches internationaux et est basé sur le résultat de la rencontre, avec au final des points perdus ou gagnés pour chaque intervenant tout en tenant compte de l’écart entre les équipes et l’importance de l’événement.