Euro de hockey: les Red Panthers confirment leur renouveau

Après avoir arraché le partage face à l’Allemagne en match d’ouverture du Championnat d’Europe, les Panthères devaient confirmer ce bon point face à une équipe italienne très largement à sa portée (17e au classement mondial). Et comme attendu, la rencontre était à sens unique dès le coup d’envoi. Les Belges contrôlaient le jeu et évitaient de forcer ou de se précipiter. Un début de match qui se déroulait sur une sorte de faux-rythme avec plusieurs belles incursions durant le premier quart d’heure mais sans but malgré des tentatives d’Alix Gerniers, de Michelle Struijk, d’Ambre Ballenghien ou de Aby Raye. Le second quart était de la même veine. Sur le premier penalty de la partie, la tentative de Stephanie Vanden Borre n’atteignait pas sa cible. Mais à la 24e minute, les Panthères privilégiaient une phase et c’est Ambre Ballenghien qui déviait la balle au fond des filets. La Belgique s’installait dans le camp italien mais elle manquait toutefois un peu de mordant à la finition.