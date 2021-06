Une bonne occasion de sensibiliser au risque du jeu

Mélanie Saeremans est psychologue et psychothérapeute à la Clinique du jeu du CHU-Brugmann à Bruxelles. Elle s’attend à une hausse des consultations à l’occasion de l’Euro, comme c’est souvent le cas lors de grands tournois sportifs propices aux paris. « Il ne s’agit pas forcément d’une hausse des problèmes », précise-t-elle cependant. « Ce type d’événement est également utile pour sensibiliser la population aux risques liés à ce type de pratique. Beaucoup de personnes consultent donc pour avoir plus d’informations, faire le point et se rassurer. Que ce soit des joueurs eux-mêmes ou bien leur entourage ». Pour cette spécialiste, les paris sportifs n’en présentent pas moins un réel risque addictif, notamment en raison du court laps de temps qui peut séparer la mise du résultat. « La fréquence soutenue d’événements en cours de match augmente le risque », pointe-t-elle.