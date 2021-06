Ce soir et cette nuit, l’IRM prévoit encore quelques champs nuageux en haute Belgique mais le temps restera généralement sec. Ailleurs, le ciel sera pratiquement serein. Par endroits, un peu de brume pourrait se former, notamment à la côte et dans les polders. Les minima varieront de 7 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne à 13 ou 14 degrés dans les grandes villes ainsi que dans l'extrême sud du pays. Le vent deviendra faible de secteur est à nord-est ou de direction variable.