Tout ce que le foulard voile

Comment sortir du dialogue de sourds sur les signes convictionnels ? En remettant le problème dans un contexte socioculturel et historique… et ne se focalisant pas sur le voile.

En contestant la décision du comité de gestion de la Stib de ne pas interjeter appel du jugement lui ordonnant d’autoriser le port du voile par ses agentes, le commissaire Open VLD du gouvernement a ipso facto renvoyé la patate chaude à l’exécutif bruxellois. Et semé la zizanie dans toute la classe politique.

La question ne divise pas uniquement les partis démocratiques, ou la gauche et la droite, les musulmans et les non musulmans, les laïques et les laïcs, mais souvent, les partis démocratiques, la gauche, la droite, les musulmans, les non musulmans, les laïques et les laïcs entre eux.