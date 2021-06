Roland-Garros: le changement de ton de Medvedev

Et si Medvedev nous l’avait joué à l’envers ? À force de se plaindre de la terre battue et de sortir son zéro pointé, avant ce Roland-Garros, le Russe a échappé à toute la pression pourtant liée à son rang de nº2 mondial, juste devant Nadal ! Et le voici, ce mardi, à l’aise pour un quart de finale de prestige où justement Tsitsipas, l’outsider nº1 de cette édition, jouera très gros ! Bien joué Daniil ?

Ne cherchez pas plus loin l’affiche des quarts masculins de ce Roland-Garros, puisque, depuis ce dimanche, on a fait une croix sur ce qui aurait pu être un savoureux Djokovic-Federer (que Berrettini nous pardonne). Medvedev – Tsitsipas, sur papier, c’est le nº2 et le nº5 de l’ATP qui vont en découdre. Imaginez la tête du Grec, aujourd’hui, lui qui pensait avoir fait l’affaire du siècle, dès le tirage au sort, en occupant la partie de tableau du « Medvedev-en-peine-sur-terre-battue » et en échappant, surtout, au haut de tableau gorgé des Djokovic, Nadal et Federer. Mais en dix petits jours, la donne a sensiblement changé concernant le Russe.