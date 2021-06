Roland-Garros: à 17 ans et 2 mois, Coco Gauff prend son quart

Depuis, l’ado de Delray Beach a dû digérer une forte pression médiatique, outre-atlantique, en même temps que l’effet d’une pandémie qui l’a privée de cinq beau mois de tennis, et on sait que cette crise a aussi eu un terrible effet sur le moral de la jeunesse. Mais depuis février 2021, Coco Gauff a repris sa marche en avant, passant de la 48e à la 25e place mondiale grâce, dans l’ordre, à une demi-finale à Adélaïde, deux quarts de finale à Dubaï et Charleston, une autre demi-finale à Rome et un titre, juste avant Roland-Garros à Parme ! A Rome, elle avait réussit la perf d’éliminer Sakkari, Sabalenka et Barty, avant de devoir baisser les armes face à Iga Swiatek, le tenante du titre à Paris.