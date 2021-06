NBA: les Clippers n’ont pas craqué face à Dallas

Les Clippers ont eu le dernier mot contre Dallas et défieront Utah en demi-finale des playoffs NBA à l’Ouest, Atlanta et l’inarrêtable Trae Young ayant frappé un grand coup à l’Est, en remportant le premier match à Philadelphie, qui s’est réveillé trop tard.

Dans ce premier tour à l’Ouest, il aura fallu attendre le match N.7, après six victoires à l’extérieur, pour que l’avantage du parquet serve à quelque chose dans cette folle série. Au Staples Center, Los Angeles s’est finalement montré plus solide en s’imposant (126-111) et Dallas n’a pu prendre sa revanche tant espérée, après l’élimination au même stade la saison passée.

Impeccable, Kawhi Leonard (28 points, à 10/15 aux tirs, 10 rebonds, 9 assists, 4 interceptions) a été prépondérant dans ce succès. « On n’a jamais baissé les bras même en étant mené 3-2, on voulait vraiment mieux faire », a-t-il réagi à chaud.

Il a été bien aidé par Paul George (22 pts, 10 passes) et Nicolas Batum, auteur d’un gros travail de l’ombre (11 pts, 7 rbds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre).