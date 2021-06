Patrons et syndicats négocient sur quatre dossiers conjoints : salaire minimum, fin de carrière, harmonisation des pensions du 2e pilier et flexibilité. Réunion au finish, pour un accord. Ou un clash.

D-day pour le G10. Ce lundi à midi, les interlocuteurs sociaux se sont retrouvés au sein du Groupe des Dix pour un nouveau et dernier tour de table. Trois semaines après l’échec des négociations de l’Accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022, employeurs et syndicats négocient à propos de quatre dossiers majeurs. Quatre as, deux dans chaque jeu.