«Mon nouveau statut ne m’offre aucune garantie»

Que pensez-vous de tous les jeunes de Neerpede qui tentent de marcher sur vos traces depuis le retour de Vincent Kompany ?

On a déjà tellement parlé du talent qu’il y avait à l’Académie de Neerpede depuis de nombreuses années et maintenant, ils en recueillent vraiment les fruits. Ils sont sur le bon chemin. Cela me fait plaisir de les voir percer en équipe première. C’était plus rare à mon époque mais j’ai eu la chance d’avoir des gars expérimentés à mon arrivée dans le noyau A, j’ai vraiment eu de très bons mentors (NDLR : à ses débuts en équipe première il y avait notamment Suarez, Gillet, Kljestan, Deschacht…). Parmi beaucoup d’autres, je citerai notamment Silvio Proto et certainement Anthony Vanden Borre.