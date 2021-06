«The show must go on» au casino de Namur

La réouverture est prévue le 9 juin, avec des conditions aux frontières entre les établissements récréatifs et l’horeca. Le protocole précis arrivera ce mardi. Le redémarrage sera plus compliqué dans ce délai très court.

La Meuse sert ici de ligne d’horizon. On n’est pas à Las Vegas, où les joueurs sont coupés de tout. Au casino de Namur, le plus important de Wallonie et le deuxième en Belgique, l’environnement fait partie intégrante de l’établissement. Les machines à jeux sont rouvertes les unes après les autres, avec tous les inconvénients que cela engendre puisqu’il faut remplacer ici et là des cartes mères ou des cartes graphiques qui ne fonctionnent plus. C’est que le confinement sanitaire aura obligé leur coupure par deux fois, alors qu’elles tournent d’ordinaire 24 heures sur 24. De telles fermetures n’étaient plus arrivées depuis le Seconde Guerre Mondiale.