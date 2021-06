Mode: tenue de sport exigée

Les championnes olympiques reconverties dans la mode: Olivia Borlée et Elodie Ouédraogo, co-curatrices de l’expo. - ModeMuseumHasselt.

Ne vous attendez pas à retrouver les shorts en jean et les cyclistes fluo d’Andre Agassi. Les combishorts et bas résilles de Serena Williams. Les pantacourts de Nadal. Les chaussures dorées de Michael Johnson. Les chapeaux de cow-boy du golfeur japonais Shingo Katayama. Le maillot sans manches des Lions indomptables du Cameroun, interdits par la Fifa en 2002. La ceinture en or 24 carats (valeur : 30.000 dollars) du boxeur anglais Amir Khan. La combi « emmental » de l’équipe suisse de ski aux J.O. de Nagano. Ou la jupe plissée de Suzanne Lenglen.

Même si Active Wear, la nouvelle expo du ModeMuseum d’Hasselt, est un énorme hommage à l’inventivité stylistique des athlètes, c’est l’inverse qu’on vous montre ici : comment les créateurs de mode, depuis la nuit des temps, puisent dans le confort et la technicité du monde du sport pour remplir nos garde-robes.