Roland-Garros: Djokovic se fait peur mais fait craquer Musetti et retrouve les quarts de finale

Mené deux sets à zéro, le Serbe a finalement réussi à émerger dans un match de plus de trois heures où son adversaire a lâché physiquement, finissant par abandonner dans le cinquième set.

Rapidement mené 3-1 par un Djokovic concentré, le jeune Italien de 19 ans parvient à réagir rapidement en recollant au score. Disputant seulement sa 33ème rencontre sur le circuit professionnel, l’Italien monte en puissance au fur et à mesure de la première manche. Il parvient à mettre son revers slicé à une main et son service à bon escient pour bousculer le Serbe. Les deux adversaires doivent se départager au tie-break. Malgré le fait avoir pris l’avance très tôt, Djokovic est perturbé par le jeu de l’Italien, qui se procure trois balles de set.L’Italien, deuxième plus jeune pensionnaire dans le top 100 du classement mondial, finit par créer la surprise en s’adjugeant le gain de la première manche.