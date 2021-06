Réouverture des cinémas: comment profiter de places à 1 euro

Après une première édition à l’été 2020, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel recommence ce concept pour la nouvelle réouverture des lieux culturels ce mercredi 9 juin : des places à 1€ dans plus de 30 cinémas en Wallonie et à Bruxelles.

Dès ce mardi, il sera possible de se procurer une des 17.500 disponibles sur jaicinema.be.

Plusieurs cinémas sont concernés dans chaque province wallonne et à Bruxelles également.

Pour chaque ticket vendu, la Fédération Wallonie-Bruxelles rembourse les cinémas 8 euros.