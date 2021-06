Mathieu van der Poel satisfait de son succès au Tour de Suisse: «C’était une étape vraiment amusante, surtout à cause de la pluie à la fin»

Le Néerlandais a surpris lors de sa déclaration au terme de la course. «C’était une étape amusante sous la pluie», a-t-il répondu. «J’ai passé un bon moment.»

«C’était une étape vraiment amusante, surtout à cause de la pluie à la fin», a-t-il déclaré dans l’interview flash. «C’était un peu un parcours de classique à la fin et cela me convient très bien. Je suis très heureux d’avoir pu le mener à terme pour mon équipe.» Car le fait que Van der Poel avait les yeux rivés sur l’étape était évident dès la deuxième montée de la journée où il a mis ses hommes au travail. «Je suis fier d’eux. À cinquante kilomètres de l’arrivée, je leur ai demandé de rendre la course difficile et ils l’ont fait parfaitement.»