Euro de hockey: Raoul Ehren, le coach des Red Panthers, aurait «aimé voir plus de buts» face à l’Italie

Les Red Panthers ont battu l’Italie 4-0, ce lundi. «J’aurais voulu voir plus de buts de la part de mon équipe aujourd’hui», a déclaré Raoul Ehren, le coach belge. «Je pense que l’on a été bien meilleur que les Italiennes et que l’on ne doit pas s’estimer satisfait avec ces 4 goals. Content d’avoir ces 4 points au classement, mais il nous a manqué 2-3 réalisations de plus quand l’on voit ce que l’on a manqué. Certainement quelque chose à retenir pour les prochains matches», selon le technicien néerlandais, multiple champion d’Europe et des Pays-Bas avec son ancien club de Den Bosch.