Roland-Garros: «Grazie mille» pour le spectacle!

Merci les jeunes ! Merci pour nous avoir offert du spectacle et du suspense, lors de ces derniers huitièmes de finale messieurs, à Paris. Djokovic mené deux sets à rien par Musetti, Nadal dominé dans la première manche par Sinner : on a vibré à l’italienne, ce lundi, même si au final, l’expérience a parlé. Pendant qu’on s’inquiète de voir le « Big 3 » vieillir, inexorablement, deux gars de 19 ans (et ils ne sont pas seuls) nous signifient que le tennis masculin a encore un bel avenir. Oui, « Grazie mille, ragazzini ! »

Des deux chocs de génération du jour, c’est celui entre Novak Djokovic (nº1 mondial à 34 ans) et Lorenzo Musetti (76e à 19 ans) qui fut le plus étonnant. Car pendant 2h21, c’est le jeune de Carrare qui donna une leçon, tout en virtuosité (quel revers, slicé ou long de ligne !), à un joueur qui compte tout de même 18 sacres en Grand Chelem. Par deux fois, on crut que le marbre italien allait se fendre, dans l’exercice très tendu du tie-break, mais par deux fois, c’est lui qui s’envolait au score pour mener 7-6, 7-6 ! On pouvait entendre le cœur de toute l’Italie battre au centre du Court Philippe-Chatrier. Mais qui pouvait imaginer la suite ? Djokovic, bien trop souvent poussé à la faute, en profitait pour s’offrir le fameux « toilet break », et tout basculait d’un coup, comme rarement, à ce point, en Grand Chelem. En 41 minutes, oui vous lisez bien, le Serbe remportait la rencontre sur le score de 7-6, 7-6, 1-6, 0-6, 0-4 et abandon de Musetti, touché au dos.