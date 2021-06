Ce qui change en France ce mercredi

À partir du 9 juin, en France, le couvre-feu sera repoussé à 23 heures et de nouveaux lieux accueillant du public pourront rouvrir. Il s’agit notamment des salles des cafés et restaurants (50% de la capacité d'accueil, tablées de 6 personnes maximum). Les jauges seront également assouplies dans les commerces, musées, salles de spectacles, théâtres et cinémas.

Le 9 juin marque également la reprise sous conditions des événements, salons et foires jusqu’à 5 000 personnes.

Les prochains assouplissements prévus auront lieu le 30 juin.

La situation en France

Le nombre de patients à l’hôpital et dans les services de réanimation était de nouveau en baisse lundi, selon les données publiées par Santé publique France.