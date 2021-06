Exclusif: Aboubakar Keita (OHL) devrait signer au Sporting Charleroi

Alors que la rencontre entre Edward Still et son groupe est prévue ce samedi à l’occasion de la reprise des entraînements, la direction carolo travaille d’arrache-pied pour construire le noyau dont disposera le tacticien carolo cette saison. En ce sens et alors que l’officialisation de la signature de Stelios Andreou est attendue très prochainement, le matricule 22 devrait aussi recruter Aboubakar Keita.

Sauf improbable retournement de situation, le milieu de terrain va rejoindre le Sporting en provenance d’OHL, qui avait placé de gros espoirs en lui au moment de le recruter à Copenhague en 2019. Toutefois, pas dans les plans de Marc Brys qui avait décidé de faire une croix sur lui, l’Ivoirien de 23 ans n’a quasiment pas joué à Den Dreef cette saison et il va donc tenter de se relancer à Charleroi. La Gantoise et Kasimpasa avaient notamment suivi le milieu récupérateur d’1m84 dans le passé.