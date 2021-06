Skateboard: Axel Cruysberghs et Lore Bruggeman, à jamais les premiers

L’un, Axel Cruysberghs, 26 ans, est professionnel et vit de son sport à Los Angeles, la Mecque de sa discipline ; l’autre, Lore Bruggeman, 18 ans, est encore étudiante en communication à l’UGent et est soutenue par le projet BeGold qui aide les espoirs du sport belge dans l’optique d’une participation future aux Jeux. Tous les deux ont marqué l’histoire du sport belge, ce week-end, en devenant les deux premiers spécialistes belges de skateboard à décrocher un billet olympique pour l’entrée de leur sport au programme des JO. Tout ça grâce à leur 17e et 15e place respective aux Mondiaux de la discipline, à Rome, dans la catégorie « street ».

« Tous les deux sont officiellement qualifiés », précise Kevin Bronckaers, le directeur technique skateboard, à Skate Vlaanderen, la fédération à laquelle ils émargent. « J’y ai toujours cru et je suis heureux que le travail que nous avons effectué ait payé. »