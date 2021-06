Jeux olympiques de Tokyo: le Team Belgium s’étend au-delà de ce qu’il espérait

Rafael Bogaerts n’y croit pas. « C’est le rêve de tout sportif et il récompense le travail de plusieurs années ! » L’un des quatre membres de la sélection nationale belge de basket 3X3, « MVP » du dernier tournoi qualificatif remporté dimanche à Debrecen, exprime la joie qui accompagne la qualification surprise des Lions pour les Jeux olympiques de Tokyo, les premiers qui accueillent cette discipline dérivée du basket traditionnel. « On peut comparer son développement au beach volley », situe Jacques Stas, en charge du projet masculin en sa qualité de High Performance Manager des équipes nationales. « Un nouveau sport, qui s’appuie sur les mêmes principes, mais qui ajoute une dimension spectaculaire, se joue en extérieur et se veut urbain. D’ailleurs, le slogan qui mène aux Jeux est : From the streets to the Olympics. »