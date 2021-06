Prises d'assaut, les agences de voyages font face à un redémarrage plein de questions

On a reçu hier soir (dimanche) un avis précisant que l’Espagne a changé le délai pour les test PCR nécessaires à l’entrée dans leur pays, il passe de 72h à 48h dès ce lundi matin. Depuis, on a prévenu nos clients concernés. Les autres devront s’arranger différemment avec les laboratoires qui effectuent le testing dans notre région ». Lundi matin, 10h, Laetitia « Mond’Travel bonjour », comme elle n’arrêtera pas de répondre au téléphone, est sur le pont. « Premier appel téléphonique à 7h45 ! » soupire-t-elle. Elle est la responsable de la seule agence de voyages de Saint-Ghislain, Mond’Travel, qui fait partie d’un petit groupe familial de trois agences (Waterloo, Lasnes et Saint-Ghislain) et opérateur de tours. Ici, on vend un peu de tous les produits de voyages : les produits maisons bien sûr (Escape), du Club Med, du TUI, des vols « secs » (sans autres services accolés), des voyages en avion, en voiture. Elle y travaille depuis plus de 20 ans et depuis une quinzaine d’années avec sa collègue Carole.