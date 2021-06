Diables rouges: un onze déjà (presque) au complet pour le début de l’Euro 2020

Roberto Martinez ne dupera personne : à quatre jours de l’entrée en lice des Diables, il a désormais en tête le nom des onze joueurs qui débuteront face à la Russie. Pour le grand public, seule une grosse inconnue persiste concernant le flanc droit, mais l’équipe affichée face à la Croatie dimanche s’est certainement rapprochée de celle qui sera alignée. En l’absence d’Axel Witsel, Kevin De Bruyne et probablement d’Eden Hazard, des inquiétudes auraient pu persister mais leurs remplaçants ont répondu présent durant la préparation.

Il est presque inutile de préciser que Thibaut Courtois, Thibaut Alderweireld, Youri Tielemans, Jan Vertonghen et Romelu Lukaku seront titulaires sur la pelouse de la Gazprom Arena samedi, tant ces joueurs sont d’une importance extrême aux yeux de Roberto Martinez. Autour de ces évidences, deux autres éléments peuvent également avoir des certitudes concernant leur présence dès le coup d’envoi face à la Russie. Thorgan Hazard avait déjà la préférence sur le flanc gauche par rapport à Nacer Chadli, utile dans des configurations de match spécifiques, et la prestation du Brainois face à la Grèce n’a fait que renforcer cette idée. Rappelons que c’est à Saint-Pétersbourg que le petit frère d’Eden avait, avec son frangin, dynamité l’équipe russe à la fin de l’année 2019 (1-4) et y avait définitivement gagné sa place de titulaire à ce poste, quelques semaines après une autre prestation réussie au Kazakhstan.