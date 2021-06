Euro 2020: Sergio Busquets met déjà le protocole anti-Covid de l’UEFA à l’épreuve

L’Euro 2020 n’a pas encore démarré que le tournoi voit déjà planer concrètement la première menace de contamination au-dessus de lui. Positif, le capitaine de l’Espagne a été placé en quarantaine (10 jours) et sa sélection en isolement. Une situation compliquée et stressante pour « La Roja », mais aussi pour le Portugal de Cristiano Ronaldo, son dernier adversaire en date. Une piqûre de rappel contre l’optimisme à tous crins de l’UEFA.

À quelques jours du coup d’envoi de l’Euro 2020, l’UEFA a mis à jour son protocole pour les rencontres internationales pour conjurer des situations délicates que la pandémie avait déjà provoquées lors de la dernière date des sélections en mars dernier. L’objectif est bien entendu d’éviter la formation de « cluster » et de réduire au minimum les cas de Covid. Nyon insiste encore et encore sur les 3 mesures essentielles : vaccination, tests PCR réguliers et bulles, avec des déplacements uniquement consentis entre le lieu de stage et les stades.