Yohan Cabaye se penche sur le cas Hazard: «Les Diables peuvent libérer Eden»

Hors de l’univers des Bleus, Eden Hazard est sans doute le joueur dont on parle le plus en France. Yohan Cabaye, qui l’a vu grandir à Lille avant d’en devenir son adversaire en Premier League, fait partie de ces gens qui peuvent se targuer de bien connaître le capitaine des Diables rouges, même si les liens se sont estompés.

À l’occasion de l’Euro 2020, Eden Hazard parviendra-t-il à réussir là où il a échoué au Real Madrid après chaque blessure : retrouver son meilleur niveau ou au minimum redevenir décisif pour son équipe ? Avec ses premières minutes en Diable (blanc ce dimanche) contre la Croatie, l’espoir de le voir étaler son talent grandit même s’il ne sera sans doute au mieux qu’un joker pour le premier match contre la Russie.

En Belgique comme à l’étranger, les interrogations demeurent. En France notamment où Eden Hazard a accompli ses premiers pas professionnels. Ancien international français, Yohan Cabaye a écrit les plus belles pages du LOSC en compagnie d’« Edeninho » et a toujours foi en lui même s’il ne l’a pas revu récemment. « Pour être honnête, nous n’avons plus beaucoup de contacts. Seulement quand on se croise… »