Youri Tielemans: «Nous serons moins naïfs et plus tueurs qu’au Mondial»

Only the sky is the limit ». Ses remarquables performances individuelles avec Leicester, Youri Tielemans (24 ans) compte bien les prolonger avec les Diables rouges durant cet Euro. Il a annoncé la couleur, dimanche, lors de la belle répétition générale face à la Croatie. En attendant l’éventuel retour d’Axel Witsel, il forme avec Leander Dendoncker un duo particulièrement performant au cœur du jeu. Comme à sa plus belle époque anderlechtoise, lors du dernier titre, en 2017.

Auteur d’une fusée magistrale pour offrir la Cup aux Foxes face à Chelsea le 15 mai dernier, avant d’être élu joueur de l’année par ses coéquipiers et les supporters, l’ancien Anderlechtois est plus ambitieux que jamais. Depuis le Mondial 2018, rien ne semble pouvoir résister au Bruxellois qui, toutes compétitions anglaises confondues, a signé 9 buts et 6 passes décisives en 51 rencontres durant le dernier exercice. L’intérêt des plus grosses écuries a pris tellement d’ampleur ces dernières semaines qu’il n’est pas du tout certain qu’il évoluera encore au King Power Stadium la saison prochaine. D’autant que les Foxes ont vécu une dernière journée de championnat cauchemardesque face à Tottenham (2-4), cette défaite face aux Spurs les privant in extremis et pour la deuxième année consécutive de la Ligue des champions. Mais, en attendant de se prononcer sur son avenir, l’intéressé se concentre exclusivement sur l’équipe nationale. Avec laquelle il entend démontrer, à toute la scène internationale, qu’il a bel et bien la carrure d’un (futur) grand.