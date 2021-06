Tour de Suisse: tout juste revenu, Mathieu van der Poel est déjà intraitable

Le champion des Pays-Bas, qui avait privilégié le VTT au sortir de sa deuxième place au Ronde, début avril, n’a une nouvelle fois pas traîné pour égayer son palmarès. « Je suis venu ici pour gagner une étape et je savais que les deux premières étaient taillées pour moi. Après cela, c’est aux grimpeurs de décider. Le fait que j’ai gagné immédiatement dans la première étape me rend heureux, surtout quand on voit contre quels coureurs je suis en compétition ici, alors on se rend compte que ce n’était certainement pas facile », glisse tout en modestie le vainqueur des Strade Bianche, qui a parfaitement géré sa partition sous une pluie fine et incessante. Au point de ne pas s’affoler quand Julian Alaphilippe, qui effectue lui aussi sa rentrée après le bloc des classiques printanières qu’il a étiré jusqu’à la Doyenne, a plusieurs fois secoué les lignes. « J’ai tenté de faire une petite sélection, sans succès car, sur le plat, il y a eu un petit moment de flottement et Mathieu est parti.