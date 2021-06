Tenues vestimentaires à l’école: Sarah Schlitz dénonce des règlements «farfelus» et «sexistes»

De la transparence d’un collant à l’épaule découverte, les règlements d’ordre intérieur des écoles secondaires sont souvent farfelus mais surtout sexistes », déplore la secrétaire d’État à l’Égalité des genres Sarah Schlitz (Ecolo) dans les colonnes de La Dernière Heure.

« Les règlements qui font une différence entre la tenue des garçons et des filles renforcent la binarité et la pression à une période où les élèves sont en recherche, découvrent leurs corps et changent énormément. La question de la tenue vestimentaire doit être traitée avec empathie et délicatesse », déclare-t-elle, en réaction à des témoignages d’élèves mis en difficulté par le code vestimentaire de leur école.