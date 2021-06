Le calendrier de notre Division 1A sera dévoilé à partir de 18h30

Le calendrier de la Jupiler Pro League sera dévoilé ce mardi à partir de 18h30 sur Eleven Pro League 1 et sera également à suivre sur notre site internet.

Et dans votre journal de mercredi, vous trouverez évidemment le programme complet des 34 journées de la phase classique. Rappelons qu’il y aura toujours 18 clubs en lice, l’Union et Seraing prenant la place de Waasland-Beveren et de Mouscron et que le règlement est inchangé, avec quatre équipes en Playoffs 1 et quatre autres en Playoffs 2.

Le calendrier de D1B sera pour sa part connu le 1er juillet alors que le tirage au sort des cinq premiers tours de la Croky Cup se déroulera le 28 juin. Bref, ça sent déjà la reprise…