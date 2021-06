L’abbaye d’Orval propose un spectacle théâtral dans son cloître pour ses 950 ans

L’abbaye d’Orval fêtait l’an dernier les 950 ans de sa fondation. Cet été, un oratorio théâtral sera joué dans le cloître médiéval de l’abbaye trappiste. Autre manifestation artistique, « Partition cistercienne », de l’artiste peintre Christian Jaccard, pourra être admirée dans le musée situé sous l’église actuelle.

L’oratorio, intitulé « L’Or du val » et mis en scène par Antoine Juliens, réunira plus de 80 professionnels et amateurs : comédiens, artistes lyriques, instrumentistes et chœur. Il « retracera les grands moments de l’histoire de l’abbaye depuis 1070, en sa spiritualité et son humanisme. La création scénique se base sur une réflexion des successives constructions et destructions au travers des époques : incendies, exils, révolutions ? », détaille l’abbaye sur son site internet.