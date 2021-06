Le réalisateur Serebrennikov privé de Cannes

«Kirill (Serebrennikov) ne peut quitter le territoire russe», a affirmé Dmitri Kharitonov, précisant que cette interdiction serait en vigueur jusqu’à la fin du sursis dont a été assorti la peine de prison à laquelle a été condamné son client, soit jusqu’à juin 2023.

L’artiste de 51 ans a été condamné fin juin 2020 à trois ans de prison avec sursis et à une amende dans une affaire de détournement de subventions publiques qu’il conteste.

En août 2017, il avait été arrêté puis assigné à résidence plus d’un an et demi, accusé avec des associés d’avoir détourné environ 130 millions de roubles (1,8 million d’euros) entre 2011 et 2014.

Pour ses partisans, le réalisateur et metteur en scène a en réalité été puni pour ses œuvres parfois osées mêlant sexualité - y compris homosexualité -, politique et religion, alors que le Kremlin défend un retour aux «valeurs traditionnelles».