Prudence Beginnings

Si l’on excepte le bilingue « Offenses », rien n’indique ici qu’on a affaire à une artiste française. Tant la production (Surkin et Xavier de Rosnay) que la voix éthérée bien dans l’air du temps et les beats électro ici pratiqués en abondance forment un tout qui ne cache pas ses ambitions internationales. Comme cela était déjà le cas avec The Do (pas étonnant d’ailleurs que Billie Eilish compte parmi leurs fans). Prudence livre un premier opus d’une grande maîtrise sonore, avec des textes en anglais déclinant l’amour sous toutes ses formes. À l’instar de ce que fut chez nous Soldout, Prudence défend une certaine idée du féminisme moderne, le disque se terminant par l’instrumental « Manifesto ». On ne peut être plus clair !