Prudence livre un premier opus d’une grande maîtrise sonore: l’écoute intégrale

Olivia Merilahti, du duo français The Do, publie son premier album solo, « Beginnings ».

Même si elle a déjà signé seule, et donc sans son complice Dan Levy avec qui elle forme depuis 2004 le duo The Do, la bande originale du film Sparring de Samuel Jouy (dans lequel elle faisait d’ailleurs ses débuts d’actrice), Olivia Merilahti considère ce premier disque intitulé Beginnings comme ses véritables débuts : « Tout à fait, j ’ai l’impression avec ce disque d’avoir été une débutante à plein de niveaux. À prendre seule des décisions que j’avais l’habitude de partager avec Dan en un échange artistique permanent. J’avais besoin de changer mes mécanismes. J’ai dû prendre mes propres marques, trouver mon propre son, ma propre méthode de travail. Je voulais être précise et minutieuse sans me perdre dans trop de liberté. »