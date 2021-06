Accord interprofessionnel: De Croo se félicite, l’opposition peu enthousiaste

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s’est félicité mardi de l’accord conclu durant la nuit entre les partenaires sociaux. Le gouvernement fédéral va l’analyser et en discuter en son sein.

« Il est important que les partenaires sociaux soient en mesure de parvenir à un accord en ce moment économique important. La crise Corona a durement touché de nombreuses entreprises et employés. Les mois et années à venir seront marqués par la reprise économique. Dans le même temps, nous devons renouveler en profondeur notre économie et mieux protéger les personnes. Pour ce faire, nous avons besoin de partenaires sociaux capables de conclure des accords autour de la table de manière constructive et positive », a déclaré le Premier ministre.