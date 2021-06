Le Centre de crise sur la vaccination: «Nous venons de franchir un nouveau cap extraordinaire»

La conférence de presse du Centre de crise a eu lieu ce matin sans les porte-parole Yves Van Laethem et Steven Van Gucht.

Antoine Iseux a donc d’abord exposé les chiffres, qui restent encourageants : « La baisse se manifeste dans toutes les régions et toutes les tranches d’âges », a-t-il expliqué. « Les chiffres chutent de plus de 20 %, nous observons donc une diminution rapide des lits d’hôpitaux occupés. »

Sabine Stordeur, membre de la Task force vaccination, rappelle l’importance de la vaccination : « L’arrivée rapide du variant indien change la donne et nous pousse à une course contre la montre. Les deux doses des vaccins Pfizer et AstraZeneca sont indispensables pour vous protéger contre ce variant plus contagieux et plus agressif. »