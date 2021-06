«Saisir l’instant»: livres en liberté

Cela fait déjà huit ans que ce grand loft forestois à deux pas du parc Duden accueille régulièrement le meilleur de la création contemporaine coréenne. Fondée en décembre 2012 par Min Young Lee et Gil Bauwens, la Lee-Bauwens Gallery a pour objectif de faire découvrir des artistes issus essentiellement de la scène artistique coréenne et encore peu connus en Belgique. À l’inverse, la galerie tend aussi à exposer des artistes européens en Corée du Sud à travers des foires ou des événements artistiques, en étroite collaboration avec les institutions culturelles et muséales. Ainsi, en 2019, la galerie avait collaboré avec Bozar et Gluon pour une exposition très réussie, intitulée « Brussels in Song Eun, Imagining Cities Beyond Technology 2.0. » Aujourd’hui, le couple belgo-coréen représente une quinzaine d’artistes de plusieurs générations, travaillant différents médias : des Coréens tels que Chun Kwang Young, Kim Joon, Moon-Pil Shim, Nam Tchun-Mo, Kin Hyun-Sik, Sunghong Min, Meekyoung Shin.