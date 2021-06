«Mandibules»: Quentin Dupieux fait mouche

Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo, DJ emblématique de la French Touch), c’est ce réalisateur qui arrive à vous convaincre en racontant l’histoire d’une veste à frange, 100 % daim ; d’un pneu serial killer… ou d’une mouche. Parce que oui, Mandibules parle d’une mouche. Au départ, un prétexte, une petite histoire. Cette fois, c’est celle de Jean-Gab et Manu (David Marsais et Grégoire Ludig), deux amis simples d’esprit, qui rivalisent d’ingéniosité pour surfer sur la vie. Et lorsqu’ils trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture, quoi de plus naturel de se mettre en tête de la dresser histoire de faire fortune ?