«Chacun chez soi» est un téléfilm

Chacun chez soi, qui s’accroche à la veine Tanguy, est plus proche de la série Une famille formidable que du chef-d’œuvre de Bergman Scènes de la vie conjugale. C’est pourtant le couple qui est mis à mal par le retour au bercail de la fille de la maison et de son petit ami. Michèle Laroque a l’humour qui fait mouche mais pas les codes cinés pour s’en servir. Sa comédie à quatre personnages aurait plus de sens sur une scène de boulevard car à l’écran, c’est plat et sans point de vue. Avec Stéphane De Groodt qui joue fatigué.