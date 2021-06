Charlène Favier transcende ce qui était enfoui au plus profond d’elle-même avec pudeur et finesse.

C’est l’histoire d’un rêve sportif de haut niveau, d’une emprise psychologique, d’une mère trop absente, d’un corps outil de performance et objet de désir. C’est l’histoire de Liz, 15 ans, qui intègre une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur elle. Galvanisée par son soutien et devant s’assumer seule car sa mère est à Marseille, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement…