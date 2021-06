A l’aube, patrons et syndicats sont parvenus à un accord social : salaire minimum, heures supplémentaires, fin de carrière… Au sein du gouvernement, on respire. Le socio-économique reste un sujet de division entre les deux ailes de la coalition.

Analyse

Dix-sept heures ! Entamée lundi à l’heure de table, la réunion de concertation entre patrons et syndicats s’est achevée à celle où les croissants sortent du four du boulanger. Bruxelles s’est éveillé avec un accord social, ce qui ne lui était plus arrivé depuis belle lurette.