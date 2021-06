Le retour de Bruce Springsteen à New York, sous conditions

Seuls les spectateurs vaccinés seront autorisés à assister au spectacle du «Boss», a précisé la production dans un communiqué. La preuve des deux injections sera demandée pour les vaccins qui en nécessitent plus d’une.

Le chanteur américain Bruce Springsteen a annoncé lundi la reprise de son spectacle «Springsteen on Broadway» cet été à partir du 26 juin, ce qui en fait la première star à se produire à New York, en public et en intérieur, depuis la réouverture de la ville.

Seuls les spectateurs vaccinés seront autorisés à assister au spectacle du «Boss», a précisé la production dans un communiqué. La preuve des deux injections sera demandée pour les vaccins qui en nécessitent plus d’une.

Le rockeur du New Jersey, âgé de 71 ans, avait déjà assuré 236 représentations, toutes à guichets fermés, de ce même format entre octobre 2017 et décembre 2018, un spectacle intimiste lors duquel il évoque sa vie, son œuvre, et interprète plusieurs chansons en acoustique pour illustrer ce parcours.