Opération impôts : fin de l’exonération d’impôt pour l’économie collaborative dès 2022

Jusqu’à maintenant, les revenus générés via une appli de l’économie partagée bénéficient d’un traitement fiscal très favorable. En 2022, la taxation sera plus élevée. Le travail associatif et les services entre citoyens sont aussi concernés.

Vous avez fait du bricolage chez votre voisin via Listminut ? Vous avez donné des cours à domicile en passant par My Sherpa ? Vous avez entraîné des jeunes dans un club sportif ? Alors l’argent que vous avez récolté grâce à ces activités n’est probablement pas taxé. Depuis 2018, les autorités ont réservé en effet un traitement fiscal particulièrement favorable aux revenus de l’économie « collaborative », du travail associatif et des services entre citoyens (petits travaux occasionnels réalisés chez un particulier). Ces derniers sont tout simplement exonérés d’impôts jusqu’à 6.340 euros par an. Un cadeau fiscal qui ne va malheureusement pas durer. Cette année est la dernière où vous pourrez en profiter (pour les revenus 2020 donc). L’année prochaine, les choses se compliquent et deviennent moins avantageuses.